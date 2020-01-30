Компании-гиганты закрывают все офисы в Китае из-за коронавируса [ Редактировать ]
Компания Google и ряд компаний-гигантов приняли важное решение и временно закрывают все офисы в Китае, Гонконге и Тайване. Об этом сообщает BBC.
Известно, что у компании четыре офиса в Китае. Стоит отметить, что поисковая система Google недоступна в Китае. Ее офисы там занимаются продажами и проектированием для рекламного бизнеса.
Как сообщили в Google, они приостановили поездки сотрудников в Китай и Гонконг. При этом, те работники, которые сейчас находятся в Китае, будут работать из дому. Корпорация советует им как можно скорее покинуть офисы и минимум две недели провести дома.
А вот компании Microsoft и Amazon ограничили путешествия сотрудников в Китай и из него. Также стало известно, что компания Tesla временно закрыла свою фабрику в Шанхае.
Не работают также и китайские сборочные заводы компаний Ford и Toyota.
Раньше сообщалось о том, что ВОЗ обратилась ко всему миру с важной информацией. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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