Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам мира. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Руководство Всемирной организации здравоохранения с призывом усилить меры по противодействию новому виду коронавирусу из Китая.

В ВОЗ также просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса.

Также все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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