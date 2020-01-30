ВОЗ обратилась ко всему миру с важной информацией [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам мира. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
Руководство Всемирной организации здравоохранения с призывом усилить меры по противодействию новому виду коронавирусу из Китая.
В ВОЗ также просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса.
Также все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.
Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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