Як боротися із засиллям пластикового сміття вигадали підприємці в Уругваї. За зібраний непотріб вони платять віртуальною валютою. Що можна за неї придбати, та чи до вподоби місцевим жителям такий заробіток - знає Ольга Жидецька.

Працівник пункту приймання пластикових відходів пояснює клієнтам, як слід спресовувати та готувати пляшки до утилізації. А ще - який зиск принесе їм співпраця з бізнес-проектом "Пластик коїн". Здаючи пляшки, зібрані на пляжах курортного Піріаполіса чи принесені з дому, люди отримують знижки та бонуси, які можуть отоварити в місцевих крамницях та кав'ярнях.

"Пластик коїн" - це система стимулювання. Ми пропонуємо нашим користувачам спеціальні "коїни", за те що вони сортують своє сміття та привозять його до спеціальних центрів. Згодом за наші "коїни" можна буде отримати товари та знижки в наших партнерів", - розповідає Ніколь Вуокс, співзасновниця "Пластик коїн".

Співзасновники "Пластик коїн" - цілком успішні бізнесмени, які багато подорожують світом. Розповідають: саме одна з таких мандрівок підказала їм ідею екологічного стартапу.

"Одна з історій, яка нас надихнула, це те, що в Індонезії жителі гірської громади спускаються на пляжі й збирають пластикові пляшки, щоб потім оплатити ними навчання на курсах англійської чи інших мов", - говорить Хуан Ріверо, співзасновник "Пластик коїн".

"Користувач - перша ланка в ланцюзі сміттєпереробки. Наша мета - показати людям, яку загрозу становить пластик для довкілля та як можна вплинути на розв'язання цієї проблеми. Фактично, ми платимо нашим користувачам, щоб вони рятували планету", - зазначає Ніколь Вуокс, співзасновниця "Пластик коїн".

Поголос про незвичайний метод заощадити швидко поширився курортним містечком. Для декого це справді виявилося непоганим способом заробити. А хтось долучився до корисної ініціативи із цікавості.

"Я шукав, як себе розважити, натрапив на "Пластик коїн" в інтернеті. Мені та моїй матусі ця ідея сподобалася, тому ми почали збирати пластик", - зізнається Йоган Пайва, користувач "Пластік коїн".

А натхнені успіхом співзасновники компанії вже розмірковують, як територіально розширити свою роботу, а також залучити до співпраці нових партнерів.