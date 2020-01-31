Цього року Уряд планує модернізувати 217 приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Йдеться про удосконалення роботи диспетчерських служб, оптимізацію маршрутів, навчання персоналу, сучасні стандарти госпітальної допомоги, - наголосив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками обласних держадміністрацій.

У державному бюджеті на таке передбачено 6 мільярдів гривень. З них - мільярд на ремонт відділень, а 5 - на обладнання.

"Перші фейки про те, що хтось намагається, щось буде щось переносити - тому що хтось - щось буде неготовий, - це неправда. Потрібно готуватися до того, що 1 квітня ми повинні максимально безболісно перейти. Для цього треба виконати ряд задач, які ви прекрасно знаєте: автономізація лікарень, забезпечення їх комп'ютерною технікою, підключення до інформаційних систем", - зазначив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.