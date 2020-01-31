Мэр Киев Виталий Кличко рассказал о том, как можно быстрее передвигаться на машине по столичным дорогам. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Мэр рассказал, как сэкономить время и топливо.

Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%

Раньше сообщалось о том, что Виталий Кличко экстренно вернулся в Киев. А также Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост.