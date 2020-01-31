В пятницу, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабмину. Таким образом он планирует усилить меры по недопущению попадания вируса в Украину. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия.

Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания.

Кроме того, Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания, действующий при Минздраве, на уровень Кабинета Министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также президент считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Минздрава, но и Министерства внутренних дел, Минобороны, Минобразования и науки, Мининфраструктуры и ряда других служб и организаций .

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.