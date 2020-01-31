"Сестра-близнец" Меган Маркл стала звездой сети (фото) [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет двойника. Американка Акиша Лэнд своей внешностью поразила мир, поскольку она очень похожа на герцогиню. Об этом сообщает People.
Американка поразительно похожа на Маркл. С девушкой постоянно делают фото на улице. Она стала популярна после публикации фото с дочерью Грейсон. 39-летняя Акиша Лэнд удивительно похожа на жену принца Гарри - Меган Маркл.
Акиша стала звездой сети и получила158 тысяч подписчиков. В сети отмечают, насколько женщины похожи между собой. Теперь ее называют двойником Меган. Она отмечает, что воспринимает сравнение с Маркл как комплимент поскольку считает герцогиню потрясающей.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
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