Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет двойника. Американка Акиша Лэнд своей внешностью поразила мир, поскольку она очень похожа на герцогиню. Об этом сообщает People.

Американка поразительно похожа на Маркл. С девушкой постоянно делают фото на улице. Она стала популярна после публикации фото с дочерью Грейсон. 39-летняя Акиша Лэнд удивительно похожа на жену принца Гарри - Меган Маркл.

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Акиша стала звездой сети и получила158 тысяч подписчиков. В сети отмечают, насколько женщины похожи между собой. Теперь ее называют двойником Меган. Она отмечает, что воспринимает сравнение с Маркл как комплимент поскольку считает герцогиню потрясающей.