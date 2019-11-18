Секретарь Кейт Миддлтон решил оставить свою должность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кэтрин Квин работала на этой должности более двух лет и она занималась организацией практически всех мероприятий. Интерес Квин к благотворительным поводам помог Кейт укрепить рейтинг будущей королевы Великобритании.

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Тем не менее, несмотря на хорошие отношения с герцогиней и приличную зарплату, Кэтрин решила покинуть свой пост, чтобы посвятить себя социальной сфере.

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