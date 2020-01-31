Ця зима стала найтеплішою за всю історію спостережень. Це дані і українского Гідрометцентру, і Європейської служби кліматичних змін.

Загалом слово "рекорд" є в більшості кліматичних звітів за 2019 рік - і найбільші концентрації вуглецю за останні 800 тисяч років, і найвища середньорічна температура в ЄС за всю історію спостережень, і найспекотніше десятиліття.

Тож чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Тему продовжить - Ксенія Барвіненко

"Посуха відсутність дощу - це все передумови для загоряння".

Постійні тумани та їдкий смог. Викиди продовжують зростати. Зливи, що розмивають дороги й забирають людські життя. Це також чинник змін клімату, які ми спостерігаємо. Та парад температурних рекордів.

"В окремі дні билися майже 30 рекордів. В цілому рік в Україні був одним із найтепліших, в Києві найтепліший", - говорить Наталія Голеня, провідний синоптик Українського гідрометцентру.

І зима тепла і майже безсніжна. Більше схожа на зиму західно-європейську, аніж українську. Що ж це таке: прояв глобального потепління? Чи просто випадковість? І головне - чим загрожують нашим широтам такі кліматичні кульбіти?

"Починають набухати бруньки на деревах, або просинатися рослини, які мають пізніше почати проростати, тварини, які взимку впадають в сплячку просинаються і змушені шукати собі їжу її немає і це призводить до загибелі окремих особин, ми бачимо як починає проростати озима в теплий період", - говорить Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Чи може тепла зима нашкодити врожаю? Їдемо за відповіддю до фермерів. Це угіддя в Рівненській обасті. На цьому полі вирощують лише озимі культури. І ось уже перші паростки.

"Сидить над пшеницею з переїздом на самі рослинки. Уже пробуждається ріст самої пшениці, але він сповільнений. В наших умовах от ви можете побачити, що бур'яни є да. Але це не є проблема", - говорить Віктор Щербачук, фермер, кандидат сільськогосподарських наук.

Фермери бояться лише раптових морозів.

"Сама найбільша проблема буде так як показує прогноз, що передає до 15 градусів тепла, це буде стимулювати швидкій вегетації озимих посівів і це буде дуже велика проблема. Якщо не впаде сніг і буде мороз, вона просто вимерзне", - говорить Віктор Щербачук, фермер, кандидат сільськогосподарських наук.

А поки морозів не прогнозують, аграрії все-таки чекають на багатий врожай.

"Я рахую, що на рівні минулого року, може й кращий", - говорить Віктор Щербачук, фермер, кандидат сільськогосподарських наук.

Отже, із врожаєм поки що нічого критичного. Навіть озимі без снігу виживають, а що ж відбувається з тваринами. У соцмережах люди пишуть - через рекордне тепло в лісах повиповзали змії і прокинулися кліщі. Та все-таки представники української фауни до тепла звична. Інша річ - звірі північні.

Київ столичний зоопарк. Тут нам розповідають: поки що від теплої зими шкоди нема. Ведмеді сплять.

"У тех же медведей спячка не имеет характера анабиоза, они имеют достаточно чуткий сон, физиологично для них просыпаться в течение зимы", - говорить Вікторія Коваль, ветеринарний лікар Київського зоопарку.

А іншим тваринам температурний плюс в плюс. Не потрібно зимувати в закритих вольєрах.

"Така зима позволяет выгуливаться на улице, например, зебры наши они сегодня гуляют, было бы холодного - они бы не гуляли", - говорить Вікторія Коваль, ветеринарний лікар Київського зоопарку.

А це вже ботанічний сад. Тут ми зустрічаємося з екологом Олександром Соколенком, щоб на власні очі побачити, як на довкілля впливає відсутність морозів і снігу. Пуп'янки на багатьох деревах і клаптики зелені.

"Я бачу ось на цих маленьких деревцях зелененькі пуп'янки. Це клен, це клен, ці пуп'янки на цих деревцях вони такі цілу зиму, навіть якби в нас був мороз, вони були б такими самими", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

А чому реально може зашкодити безсніжна зима - так це водоймам. Є ризик, що через відчутність талого снігу річки та озера обміліють.

"Навесні ми не побачимо фази водопілля, з водопілля поповнюються озера та річки, пілнімається рівень гурнтових вод, водопілля сприяє розмноженню риби, оце все воно сприяє власне тому, це негативні наслідки для довкілля - відсутність морозу, відсутність снігу - відсутність водопілля", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

Тож тепла зима - наслідки глобального потепління чи випадковий збіг обставин? Експерти кажуть: немає єдиної причини. Такі плюсові зими були й раніше. Однак якщо розглядати це як частину загальної картини разом із світовими кліматичними змінами й катаклізмами, то перспективи - не райдужні.

"Все це маленькі пазлики, які нам вказують що глобальна картина ось такою є, не доля бузини, а те що стане з кліматом України за 10 років, а температура зросте на 3-4 градуси, і коли у нас випадуть всі ліси, коли випадуть смереки в Карпатах, коли в нас не буде води питної, коли в нас обміліють річки", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

"Якщо до кінця сторіччя температура підніметься на три-два градуси, в Україні це значить, що рівень моря підніметься до одного метра, це втрата більше мільйона гектарів земель. Вилково, наприклад, майже 99% іде під воду, Одеса - трохи менше 20%, Херсонська область дуже багато втрачає", - говорить Євгенія Засядько, координаторка з питань кліматичної політики "Екодія".

Україна вже зараз переживає наслідки кліматичних змін. І першими страждають ліси. Вони - всихають по всій країні. Екологи певні: це десятиліття стане вирішальним. Або ми уповільнимо глобальне потепління, або пожинатимемо його плоди.