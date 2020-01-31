До Дональда Трампа, крім політичних справ, американці мають ще одну серйозну претензію

Далі поговоримо про США, але не про політику, яка і так у всіх на вустах. Річ у тім, що до Дональда Трампа, крім політичних справ, американці мають ще одну серйозну претензію - екологія. Президент переконаний, що балачки про глобальні зміни клімату - вигадка, а тому й витрачати гроші на боротьбу з ними не варто.

Більше того, Трампу важливо створювати нові робочі місця - тому він і шахти знову відкриває, які за часів Обами згортали, і видобуток нафти й газу заохочує. Причому добувають чорне золото не десь у віддалених районах, а просто серед великих міст, по сусідству з житловими будинками та школами.

Як це відбувається і як жити поруч із "нафтобазою за парканом", знає Дмитро Анопченко.

Чорне золото в Америці добувають не лише у "нафтовому штаті" Техасі. Якщо ви сприймаєте Лос-Анджелес, як місто, пов'язане винятково з кіно, "Оскаром", червоними доріжками і голлівудськими зірками, то будете здивовані. І на околицях, і в самому мегаполісі - скрізь ось такі мініустановки. Жителі міста качають нафту. Причому роблять це не в якихось промзонах, а просто на кожному кроці.

Синйора Марта із тих "відчайдушних домогосподарок", яких вічний шум по сусідству дістав так, що від сварок вона перейшла до активних дій. Заснувала громадську організацію, яка бореться із "доморощеними нафтовиками".

"Тільки тут з десяток установок. Чорт знає що! Бачите - частина з них просто зараз працюють. А ще тут склад! І таких підприємств 800 тільки в одному Лос-анджелесі. І тисячі - на його околицях", - говорить Марта Діна Аргуелло, бореться з видобутком нафти в місті.

Земля у приватній власності, тому ніхто не може заборонити власникові робити на ній, що заманеться. Хоч кіно знімати, хоч нафту викачувати. І качають! Понад мільйон барелів за рік в одному лише Лос-Анджелесі! Добре інвестицій особливих не треба все біля поверхні залягає. От тільки на якій відстані інші будинки, школи й лікарні мають бути місцева влада обмежень не передбачила.

"Це взагалі нелюдяно! Нам це все по сусідству геть не потрібно! Які ж доходи ці безсовісні люди отримують ціною того, що в будь-який момент може статися катастрофа?" - говорить Марта Діна Аргуелло, бореться з видобутком нафти в місті.

Екологічні катастрофи справді трапляються. У липні мільйон галонів нафти розлилося! Нафтопродукти з усіх довколишніх пляжів прибирали!

Губернатор штату заявляє:більше не дозволить бурити нові свердловини без попереднього обстеження ділянки. Але до тих, хто вже працює нових вимог не висуває. Ще б пак, вони ж справно податки платять! Зацікавлена у видобутку й адміністрація Трампа - це нові робочі місця створює, а Білому дому потрібно показати ефективність економічної політики. Правда, всьому є ціна.

Еко-активісти біля Конгресу цього тижня похорон організували. Ховали "розбиті надії" та "нестримані обіцянки". Одна з їхніх вимог саме "домашній видобуток"(такий як ми в Лос-анджелесі бачили) - заборонити.

"Я сам з Нью-Джерсі, так мій будинок був майже зруйнований ураганом Сенді. І я на собі відчув, що кліматичні зміни з року в рік - серйозніші. А буревії можуть зруйнувати життя мільйонів людей", - говорить Франк Фріц, активіст "зеленого" руху.

Танення льодовиків і підвищення рівня світового океану, дивні зміни погоди, коли взимку - небачені морози, а влітку така спека, що дерева спалахують, як сірники, а з лісовими пожежами люди впоратися не можуть.

Коли майже зникли весна і осінь, коли буревії приходять частіше і стають непередбачуваними. Владі доводиться мільйони людей просто про всяк випадок евакуйовувати, бо ніхто не може вгадати, де саме вдарить стихія.

Таке відчуття, що ще трохи і кадри реальних подій в новинах буде неможливо відрізнити від відомого фільму "Післязавтра".

"Природні катаклізми тепер відбуватимуться частіше, клімат - розбалансований, бо ми продовжуємо забруднювати планету. Ми всі знаємо, що відбуваються грандіозні кліматичні зміни, але ніхто нічого не робить. Може у влади просто інші інтереси?" - говорить Франк Фріц, активіст "зеленого" руху.

А інтереси і справді інші. Команда Трампа і він сам не хочуть визнавати, що клімат змінюється. Бо це не вигідно.

Кілька місяців тому президент особисто дозволив видобувати нафту на Алясці, в національному арктичному заповіднику. Чи можна там вести роботи - суперечки 40 років велися. Влада боялася природі зашкодити. Але зараз Білий дім дав дозвіл бізнесу орендувати на землях заповідника величезні території, будувати злітно-посадкові смуги й колодязі.

Мовляв, від продажу нафти, видобутої на Алясці, бюджет отримає гроші, а люди - робочі місця. А це те, за що люди Трампа підтримують.

Ось чому і в Лос-Анджелесі жителям так складно з видобутком нафти в межах міста боротися. Бо цей бізнес забезпечує роботою величезну кількість людей. Хоча жителі "міста янголів"- категорично проти.

"Я переконана: це не те, що має бути в житлових районах! Підтримую будь-які ініціативи прибрати цих промислових монстрів звідси", - говорить Келлі Худ, живе по сусідству з нафтовою ділянкою.

"Я взагалі вимагаю, щоб весь нафтовидобуток в Лос-Анжелесі закрили! Неймовірно, що землю бурять так близько до наших домівок", - говорить Анна Паркс живе по сусідству з нафтовою ділянкою.

Але є й інший бік медалі. Якщо в критично налаштованій до Трампа Каліфорнії такий видобуток вважають злом, то в республіканському Техасі - благом.

Котулла - маленьке містечко, де економіка вмирала і роботи не було. Доки нова адміністрація не зняла всі екологічні заборони. І тепер тут економічний бум! За останній час два десятки готелів збудували, щоб нафтовикам було де жити.

"Так у нас ціни вищі, ніж в Нью-Йорку! Тут номер 200-300 доларів на добу коштує - і 100% заброньовано", - говорить Ларрі Доваліна, мер містечка, де відбувається нафтовий бум.

Причина проста - місто купається в чорному золоті, а його територією варто трохи від'їхати від центру прокладають новий нафтопровід. Тільки ось підсівши на "нафтову голку", місцеві жителі не оминули й "голки політичної". За Обами екологічно шкідливий бізнес згортали. За Трампа - навпаки. Тож люди панічно бояться, що зі зміною влади у Вашингтоні і їхньому добробуту прийде кінець.

"Якщо політики повернуть усе - всі ці готелі стануть не потрібними, усі ці люди залишаться без роботи", - говорить Карл Спенсер, підтримує Дональда Трампа.

У цих життєвих історіях відповідь на запитання, чому стільки людей підтримують Трампа. Він розділив Америку, одночасно, об'єднавши навколо себе одну з її половин. Тому одні - завжди підтримуватимуть президента. А інші, як синьйора Марта з Лос-Анджелеса, із ним боротимуться.