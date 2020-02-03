В Китае ожидается пик коронавируса через 10-14 дней. Об этом сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Наньшань сообщил, что коронавирус продолжает расти. Но, распространение не достигнет общенационального уровня.

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"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней. Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность", - сказал он.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.