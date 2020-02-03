Пик коронавируса в Китае: появилась точная дата [ Редактировать ]
В Китае ожидается пик коронавируса через 10-14 дней. Об этом сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Наньшань сообщил, что коронавирус продолжает расти. Но, распространение не достигнет общенационального уровня.
"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней. Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность", - сказал он.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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