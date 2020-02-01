"Срочно надень маску": в Китае запустили "говорящих" дронов [ Редактировать ]
В субботу, 1 февраля, стало известно, что китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой и не выходить без надобности. Об этом сообщает в Telegram-канале "Инсайдер".
На видео можно видеть, как дрон подлетает к женщине и призывает немедленно надеть маску, в другом - рассказал ребенку, что "коронавирус - это серьезно".
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.
по теме
Вспышка коронавируса: число больных достигло почти 12 тыс. человек
Вирус продолжает распространяться за пределы страны
Смертельный коронавирус: в США ввели чрезвычайное положение
Правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией
Вспышка коронавируса: число жертв превысило 250
Появились новые данных о погибших в результате коронавируса
Вспышка коронавируса: число зараженных превысило 2000
В воскресенье, 26 января, были опубликованы новые данные о больных коронавирусом
Коронавирус в Китае: медикам удалось вылечить 36 пациентов
Отмечается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину