В субботу, 1 февраля, стало известно, что китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой и не выходить без надобности. Об этом сообщает в Telegram-канале "Инсайдер".



На видео можно видеть, как дрон подлетает к женщине и призывает немедленно надеть маску, в другом - рассказал ребенку, что "коронавирус - это серьезно".

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.