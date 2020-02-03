Смертельный коронавирус "подкосил" 17 тысяч человек [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 3 февраля, в результате коронавируса заболели 17 тысяч человек и 362 умерли. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится в стадии строительства.
"За последние 24 часа в Китае был зарегистрирован 361 смертельный случай и 2829 новых случаев, в результате чего общее число китайцев достигло 17 205 человек", - говорится в сообщении.
Как известно, один смертельный случай зафиксирован за пределами Китая.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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