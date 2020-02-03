ВНО-2020: в Украине стартовала регистрация [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
Комплекты регистрационных документов учеников (слушателей, студентов) для прохождения ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.
Напомним, что в 2020 году во внешнем независимом оценивании кардинальных изменений не будет, однако в 2021 году ожидаются серьезные перемены. Министерство образования уже огласило список новшеств.
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