ВНО для учителей станет обязательным - Новосад [ Редактировать ]
Через пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников. Пробные тесты уже прошли 863 педагога. Об этом рассказала Анна Новосад в интервью "РБК-Украина".
По мнению главы МОН, сертификация будет способствовать профессиональному росту учителей. Недавно 863 учителя добровольно приняли участие в сдаче тестов. Большинство из них сделали это успешно.
"Те 705 педагогов, которые прошли это профессиональное испытание, в течение трех лет будут получать надбавку к зарплате в виде 20%. Сейчас это пилотный инструмент. В этом году была квота всего 1000 мест. Мы хотим за следующие пять-шесть лет сделать так, чтобы сертификация стала обязательной", - рассказала министр образования.
По словам Анны Новосад, министерство стремится, чтобы учителя сам хотели развиваться и расти в профессиональном плане.
Ранее мы писали о том, что с 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным.
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