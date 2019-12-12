Через пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников. Пробные тесты уже прошли 863 педагога. Об этом рассказала Анна Новосад в интервью "РБК-Украина".

По мнению главы МОН, сертификация будет способствовать профессиональному росту учителей. Недавно 863 учителя добровольно приняли участие в сдаче тестов. Большинство из них сделали это успешно.

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"Те 705 педагогов, которые прошли это профессиональное испытание, в течение трех лет будут получать надбавку к зарплате в виде 20%. Сейчас это пилотный инструмент. В этом году была квота всего 1000 мест. Мы хотим за следующие пять-шесть лет сделать так, чтобы сертификация стала обязательной", - рассказала министр образования.

По словам Анны Новосад, министерство стремится, чтобы учителя сам хотели развиваться и расти в профессиональном плане.

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