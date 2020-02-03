В понедельник, 3 февраля, в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими. Известно, что в аварии столкнулись Volkswagen Caddy и Skoda Octavia. В результате в больницу попали два человека. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, Skoda пересекала площадь и ехала в сторону Борисполя. В этот момент со стороны Бортничей на перекресток выезжал Volkswagen. На пересечении дорог автомобили столкнулись. Предварительно, Octavia пыталась проехать на красный сигнал светофора.

От удара Volkswagen развернуло, а Skoda продолжила движение и снесла светофорный столб. От удара электроопора упала. От удара пострадал водитель Caddy и двухлетний ребенок, который был в Octavia. Их госпитализировали.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.