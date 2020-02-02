В воскресенье, 2 февраля, под Запорожьем произошла страшная авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В 5 часов утра Nissan столкнулся с автомобилем Volkswagen. Nissan пытался проехать на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетмана Сагайдачного в городе Мелитополь.

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Во время аварии погиб водитель одного из автомобилей, а четверо человек получили телесные повреждения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.