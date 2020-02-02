Под Запорожьем произошло жуткое ДТП, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 февраля, под Запорожьем произошла страшная авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
В 5 часов утра Nissan столкнулся с автомобилем Volkswagen. Nissan пытался проехать на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетмана Сагайдачного в городе Мелитополь.
Во время аварии погиб водитель одного из автомобилей, а четверо человек получили телесные повреждения.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование инцидента продолжается.
Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
по теме
В Украине объявили штормовое предупреждение
В воскресенье, 2 февраля, в Украине погода резко изменится
Убийство Шеремета: появились новые записи разговора Пумы и Бучи
В деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета появились новые детали
Пять лет без легенды: что известно о смерти Кузьмы Скрябина
2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин попал в жуткую аварию и погиб на месте
Выбило окно в квартире: под Киевом произошел жуткий взрыв
В пятницу, 31 января, в Обухове произошел жуткий взрыв газа
Крыша спорткомплекса обрушилась вместе с рабочим (видео)
В пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса рухнула крыша