В Министерстве здравоохранения Украины готовят возможные карантинные меры для украинцев, которые будут прибывать из Китая. Об этом во время брифинга с журналистами заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Четкая дата (эвакуации украинцев из Китая - ред.) пока не установлена. Об этом сегодня было совещание в Мининфраструктуры. Результаты ее я пока не могу вам дать, я думаю будет четкая понятная дата, будут самое главное подготовлены меры собственно для возможной карантинизации, - сказал Скипальский.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.