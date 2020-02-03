Смертельный коронавирус: в Минздраве готовят карантинные меры [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины готовят возможные карантинные меры для украинцев, которые будут прибывать из Китая. Об этом во время брифинга с журналистами заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.
Четкая дата (эвакуации украинцев из Китая - ред.) пока не установлена. Об этом сегодня было совещание в Мининфраструктуры. Результаты ее я пока не могу вам дать, я думаю будет четкая понятная дата, будут самое главное подготовлены меры собственно для возможной карантинизации, - сказал Скипальский.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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