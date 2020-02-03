Коронавирус в Украине: в Житомире госпитализировали ребенка [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае. Об этом передает "РБК-Украина".
По предварительной информации, ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы Житомира. При этом отмечается, что ребенок был госпитализирован еще на прошлой неделе, однако врачи держали этот случай в тайне, для предотвращения слухов.
Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6 тысяч гривен. По результатам этих исследований выделено "аденовирус".
"В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными диагноз "коронавирусная инфекция" не подтверждено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
по теме
Смертельный коронавирус: сколько украинцев находится в Ухане и провинции Хубэй
В четверг, 30 января, стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань
Смертельный коронавирус: туроператор вывозит украинцев из Хайнаня
Компания Join UP в срочном порядке вывозит украинцев, которые отдыхают на китайском острове Хайнань
Причин для паники нет - глава ВОЗ о коронавирусе
Глава ВОЗ призвал не паниковать в связи с распространением нового коронавируса
В Китае будут кремировать умерших от коронавируса
Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел
В России не позволили сесть самолету с эвакуироваными из Уханя
На борту военного самолета находились 144 пассажира