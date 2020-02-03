Посылки из Китая могут задержать из-за коронавируса [ Редактировать ]
Несколько авиалиний из Китая временно закрывают рейсы. Это может привести к задержке посылок. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
В пресс-службе рассказали, что сроки доставки посылок могут изменить из-за отмены рейсов. Но, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вводит никаких запретов на перемещение товаров.
"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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