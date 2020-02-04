Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.



В организации также отметили, что кроме защиты масками, необходимо также соблюдать гигиену рук и респираторную гигиену.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.