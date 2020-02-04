Медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В организации также отметили, что кроме защиты масками, необходимо также соблюдать гигиену рук и респираторную гигиену.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А за последний день смертельный коронавирус за день лишил жизней еще 60 человек.
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