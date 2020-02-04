Коронавирус за день "убил" еще 60 человек [ Редактировать ]
Смертельный коронавирус за день лишил жизней еще 60 человек. Об этом сообщает CNN.
Официальная статистика на эту минуту: 426 смертей, 20471 заразившихся, 23214 с подозрением на вирус, 648 выздоровели, 576 человек находятся в критическом состоянии.
Также известно, что в США первый инфицированный коронавирусом успешно прошел терапию и был выписан из больницы.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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