Смертельный коронавирус за день лишил жизней еще 60 человек. Об этом сообщает CNN.



Официальная статистика на эту минуту: 426 смертей, 20471 заразившихся, 23214 с подозрением на вирус, 648 выздоровели, 576 человек находятся в критическом состоянии.



Также известно, что в США первый инфицированный коронавирусом успешно прошел терапию и был выписан из больницы.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.