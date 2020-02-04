Во вторник, 4 февраля, в Киеве по адресу улица Вышгородская, 34/1 случилось происшествие. Известно, что местные жители нашли между гаражами труп молодой девушки. Об этом сообщает "Информатор".

Для разбирательств на место прибыли правоохранители. По словам полицейских, девушку нашли работники пункта приема стеклотары. Она сидела на земле, а спиной опиралась на гараж. При этом никаких признаков жизни девушка не подавала.

Прибывшие врачи уже были бессильны. Телесных повреждений не нашли. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде, которая была на умершей, она была бездомной. Подробности случившегося и причину смерти будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.