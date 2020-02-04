В Киеве между гаражами нашли труп девушки [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, в Киеве по адресу улица Вышгородская, 34/1 случилось происшествие. Известно, что местные жители нашли между гаражами труп молодой девушки. Об этом сообщает "Информатор".
Для разбирательств на место прибыли правоохранители. По словам полицейских, девушку нашли работники пункта приема стеклотары. Она сидела на земле, а спиной опиралась на гараж. При этом никаких признаков жизни девушка не подавала.
Прибывшие врачи уже были бессильны. Телесных повреждений не нашли. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде, которая была на умершей, она была бездомной. Подробности случившегося и причину смерти будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
по теме
В жуткой аварии пострадал мужчина с ребенком (фото)
В понедельник, 3 февраля, в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими
Под Киевом ищут 15-летнего подростка (приметы)
В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие
В Киеве мужчина напал с пистолетом на прохожего
В субботу, 1 февраля, в Киеве на проспекте Академика Палладина случилось происшествие
В Киеве нашли труп без лица
В Киева на улице Марганецкой, 9а случилось происшествие
В Киеве на Позняках мужчина выбросился из окна многоэтажки
В воскресенье, 26 января, в Киеве на улице Анны Ахматовой, 35 случилось страшное происшествие