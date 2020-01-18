В пятницу, 17 января, в Святошинском районе Киева пропала несовершеннолетняя Екатерина Лазаренко. Известно, что 15-летняя девочка ушла в школу № 162 на Новобеличах, захватив с собой пакет с мусором и не вернулась. Об этом Podrobnosti.ua узнали из публикации юзера соцсети Facebook.

Отмечается, что пропавшая девушка дошла до учебного заведения, оставила у входа сестру и ушла к мусорному контейнеру. В школу девочка так и не вернулась, а телефон оставила дома.

Приметы: рост примерно 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные окрашенные, шатенка.

Была одета: в темно-зеленый пуховик, черные брюки обтягивающие, сумка бледно-розового цвета.

Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей девушки или вы ее где-то видели, сообщите по телефону спецлинии полиции "102" или по номеру (093) 860-90-58.

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