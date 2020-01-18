Ушла выкидывать мусор и не вернулась: в Киеве ищут девушку [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, в Святошинском районе Киева пропала несовершеннолетняя Екатерина Лазаренко. Известно, что 15-летняя девочка ушла в школу № 162 на Новобеличах, захватив с собой пакет с мусором и не вернулась. Об этом Podrobnosti.ua узнали из публикации юзера соцсети Facebook.
Отмечается, что пропавшая девушка дошла до учебного заведения, оставила у входа сестру и ушла к мусорному контейнеру. В школу девочка так и не вернулась, а телефон оставила дома.
Приметы: рост примерно 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные окрашенные, шатенка.
Была одета: в темно-зеленый пуховик, черные брюки обтягивающие, сумка бледно-розового цвета.
Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшей девушки или вы ее где-то видели, сообщите по телефону спецлинии полиции "102" или по номеру (093) 860-90-58.
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
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