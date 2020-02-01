В Луганской области случилось страшное происшествие. Известно, что от недоедания умер семимесячный младенец. Позже стало известно, что по делу смерти ребенка матери сообщено о подозрении. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служба прокуратуры области.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания. Невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком 40-летняя женщина отрицала. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала ", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в день смерти мать оставила младенца вместе с детьми и пошла по делам. Когда вернулась - нашла ребенка без признаков жизни и вызвала скорую.

"Предоставив оценку собранным доказательствам, указывающие на вину матери, 31 января 2020 ей сообщено о подозрении по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия)", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на содержании женщины находилось еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

Ранее сообщалось, что мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке.