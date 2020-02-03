В понедельник, 3 февраля, в городке Подгайцы Тернопольской области случилась трагедия. Известно, что погиб 53-летний мужчина, застряв в узком оконном проеме. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительной информации, погибший был в гостях, где вместе с друзьями распивал алкогольные напитки. Придя домой, он зачем-то решил спуститься в подвал, где обнаружил, что забыл захватить ключи от двери.

Не став возвращаться за ключами, он попытался пролезть в подвал через маленькое окошко, однако зацепился одеждой за металлическую раму и задохнулся, не сумев освободиться.

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Труп погибшего направлен на экспертизу.

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