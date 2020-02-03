В Запорожье случилось страшное происшествие. Известно, что в больницу были доставлены дети с многочисленными ножевыми ранениями в области грудной клетки и туловища. Отмечается, что поиздевалась над ними их собственная мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По предварительной информации, мать пыталась убить собственных детей. Малолетним детям диагностировали тяжелое состояние. В настоящее время они находятся в коммунальном учреждении "Мирненский областной центр социально-психологической реабилитации детей" Запорожского областного совета.

На данный момент после проведения досудебного расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело передано в суд.

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