Хотела убить: в Запорожьем мать изрезала детей [ Редактировать ]
В Запорожье случилось страшное происшествие. Известно, что в больницу были доставлены дети с многочисленными ножевыми ранениями в области грудной клетки и туловища. Отмечается, что поиздевалась над ними их собственная мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
По предварительной информации, мать пыталась убить собственных детей. Малолетним детям диагностировали тяжелое состояние. В настоящее время они находятся в коммунальном учреждении "Мирненский областной центр социально-психологической реабилитации детей" Запорожского областного совета.
На данный момент после проведения досудебного расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка. А также мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке.
Кроме того, ранее мы писали о том, что в мусорном контейнере нашли труп маленького ребенка.
по теме
В Украине закрывают школы на карантин
В связи со вспышкой гриппа и других острых вирусных инфекций, во многих областях закрыли школы
В Днепре 2-летний ребенок умер от гриппа
Мальчику поставили диагноз тяжелой молниеносной формы гриппа
В Киеве 12-летнему ребенку принесли повестку в армию
На днях в Киеве произошел довольно курьезный момент
"Страна - едина": Зеленский получил подарок от детей Донбасса
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook
В нелегальном детском саду незаконно удерживали детей
В Подольском районе Киева на улице Достоевской правоохранители обнаружили незаконный детский сад