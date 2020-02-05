Рекордная "дыра". В пенсионном фонде снова дефицит. Как будут покрывать недостачу? И будут ли задержки пенсий?

Дефицит Пенсионного фонда - хроническая болезнь украинского бюджета. Правда, с каждым годом недостача становится все больше. Из года в год, одна из главных цифр, кроме роста ВВП, курса доллара и минимальной зарплаты, является и дефицит Пенсионного фонда. В 2020-м там недосчитались 172 с половиной миллиарда гривен.

Почему дефицит Пенсионного фонда - вечная проблема, и ее невозможно решить?

Все дело в системе и старении нации. Сейчас в Украине работает "солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования". То есть, каждый гражданин страны, который работает легально, отчисляет от своей зарплаты 22 процента налога в Пенсионный фонд. Но есть одно "но!". Работающих (по крайней мере, легально) в нашей стране меньше, чем пенсионеров. Отсюда и недостача. Та и "солидарная система" изжила себя еще в прошлом веке, убеждаю эксперты.

"Солидарная система - это такой пережиток прошлого. Потому что она рассчитана, где-то, на, около, две трети работающих, ну и, где-то, тридцать процентов пенсионеров. Она же придумана была еще в 19 веке. Тогда рождаемость была совсем другая, нежели сейчас", - говорит политолог Тарас Загородний.

Сейчас работающих украинцев не хватает даже на то, чтобы покрыть одни из самых маленьких пенсий в Европе. Немного арифметики. Сейчас в Украине около 11,3 миллионов пенсионеров. Семьдесят процентов из них получают выплаты в размере до 3000 гривен. Остальные - еще меньше. Тем не менее, даже с такими "огромными" пенсиями, фонд - самая большая статья расходов.

"Если посмотреть, в общем, на расходы государственного бюджета, то первое место - дефицит Пенсионного фонда. А уже потом идут все остальные выплаты. Для сравнения, если даже прекратить платить зарплаты всем госслужащим, то сумма все равно выйдет меньше, чем дефицит Пенсионного фонда. Там будет около 100 миллиардов, а нам ведь нужно 170", - говорит экономический эксперт Александр Охрименко.

Могут ли люди лишиться и этих выплат?

Нет. По крайней мере, так уверяют в Кабмине. Планируют, даже, повышать пенсии, но, правда, ненамного. К примеру, в январе минимальная пенсия составляет 1638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1712 и 1769 грн соответственно. В марте на украинских пенсионеров ждет индексация.

Латать "дыру" в пенсионном фонде для украинского правительства не в новинку. Эта уже своеобразный "обряд" для Кабмина. Дефицит покроют за счет бюджета, а также денег налогоплательщиков.

2020й будет тяжелым для правительства не только из-за выплат пенсий, но и погашения долгов. В этом году нашему государству нужно будет выплатить почти 40 процентов доходной части бюджета. В общем, сумма погашения и ее обслуживание обойдется казне в 421,6 миллиардов гривен.

Что нужно сделать, чтобы уменьшить дефицит? И возможно ли это?

Возможно. Но нужно ждать и проводить реформы. Уменьшить недостачу реально. Но, скорее, на словах, чем действиями. Для начала, нужно провести детинизацию экономики. (К примеру, по данным минэкономики, только в 2018 году, в тени находилось 30 процентов ВВП. В денежном эквиваленте - это 1 триллион 67 миллиардов 611 миллионов гривен).

Еще одно условие - экономический рост. По словам экспертов, он сейчас падает из-за низкого уровня промышленности.

"Нужно менять программу развития экономики. Главный акцент нужно сделать на развитии индустриализацию, создания "индустриального ядра". Оно сможет финансировать как медицинские, так и социальные программы", - говорит политолог Тарас Загородний.

Но, главный акцент нужно сделать на пенсионной реформе. Ее суть заключается в том, чтобы сменить "солидарную систему" на "накопительную". Но реформа так быстро не закончиться. На это нужны годы. Ведь воспользоваться накопительной системой смогут те, кто сейчас только работает. Главный принцип этой формулы: каждый украинце копит лично себе на пенсию, а не платит проценты в "общий котел". Но этот механизм, опять таки, зависит от детинизации экономики.

"Когда вы работаете легально и понимаете, что эти 22 процента я перечисляю себе, на личный номер, а не кому-то другому. В результате, человек понимает, что если он работает "по-черному", там ничего не перечислится. А вот если "по-белому" совсем другое дело", - говорит экономический эксперт Александр Охрименко.

Еще один фактор, от которого зависима "накопительная система" - стабильная валюта. Ведь скачки гривны, а значит, и резкие смены курса валют только увеличивают риск "нестабильности" инвестиций в старость.