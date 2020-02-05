Коронавирус в Украине: двух человек проверяют на инфицированность [ Редактировать ]
В Украине 11 пациентам уже сняли подозрение на коронавирус 2019-nCoV, а еще 2 человека находятся на диагностике. Об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на брифинге с журналистами.
По пациентам, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, – 11 пациентам сняли подозрение на коронавирус, и подтвердились другие вирусы. Двое пациентов еще находятся на диагностике - и результаты будут известны к концу дня (5 февраля), - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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