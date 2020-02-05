Возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Это произошло из-за того, что один из пассажиров оказался гражданином Китая с коронавирусом. Об этом со ссылкой на одного из пассажиров лайнера Diamond Princess пишет "Радио Свобода".

На борту этого лайнера могут находиться 20 украинцев. Также, пассажиры с различными хроническими заболеваниями могут обращаться с медпункты.

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В Министерстве иностранных дел Украины никак не комментируют эту ситуацию. Как выяснилось, лайнер вышел из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Один из пассажиров оказался гражданином Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

Лайнер сейчас стоит возле Йокогамы. На борту Diamond Princess находится 2 666 пассажиров и 1 045 членов команды находились граждане 56 стран.

У 10 из них обнаружили заражение коронавирусом. Они оказали гражданами Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.