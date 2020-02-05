Заборгованість із зарплат, пільги та оновлений трудовий кодекс. Парламентський комітет соцполітики планував соціальний порядок денний для депутатів на найближчий час. З кожного питання влаштовували палкі дискусії. У фракції "Опозиційна платформа - За життя" вкотре нагадали, що мають альтернативний соціальний пакет законопроєктів. Серед запропонованого - і закон про працю.

"Роботодавцю дуже важко наймати або прощатися з робітником. Тому він його просто не наймає. Тому, чим ліберальнішим ми зробимо наше законодавство - від цього виграють перш за все громадяни. Тому що роботодавцю буде легше наймати працівників", - вважає Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів.

"Конечно, мы категорически не поддерживаем правительственный трудовой кодекс и ту профанацию, которю они рассматривают с рабочими группами и социальным диалогом. Сегодня мы полчаса тут рассматривали, как вводить электронные трудовые книжки. Когда мы обьясняем министру, что главная проблема в стране не электронные трудовые книжки. Сейчас нужно сосредоточить внимание на принятии антикризисного плана. Как вывести нас из кризиса", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".