Наталія Королевська засудила проект урядового трудового кодексу [ Редактировать ]
Заборгованість із зарплат, пільги та оновлений трудовий кодекс. Парламентський комітет соцполітики планував соціальний порядок денний для депутатів на найближчий час. З кожного питання влаштовували палкі дискусії. У фракції "Опозиційна платформа - За життя" вкотре нагадали, що мають альтернативний соціальний пакет законопроєктів. Серед запропонованого - і закон про працю.
"Роботодавцю дуже важко наймати або прощатися з робітником. Тому він його просто не наймає. Тому, чим ліберальнішим ми зробимо наше законодавство - від цього виграють перш за все громадяни. Тому що роботодавцю буде легше наймати працівників", - вважає Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів.
"Конечно, мы категорически не поддерживаем правительственный трудовой кодекс и ту профанацию, которю они рассматривают с рабочими группами и социальным диалогом. Сегодня мы полчаса тут рассматривали, как вводить электронные трудовые книжки. Когда мы обьясняем министру, что главная проблема в стране не электронные трудовые книжки. Сейчас нужно сосредоточить внимание на принятии антикризисного плана. Как вывести нас из кризиса", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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