Скільки людей ще під завалами - невідомо

До 38 зросла кількість загиблих унаслідок сходження двох лавин у турецькій провінції Ван. Спершу масив снігу накрив снігоочисний автомобіль та мікроавтобус на гірській дорозі. П'ятеро людей загинули.

На місце прибули близько трьох сотень рятувальників, коли на них зійшла друга лавина. Достеменно відомо про тридцять три загиблих. Скільки людей ще під завалами - невідомо. Рятувальні роботи сповільнюються через туман і сильний вітер зі снігопадом.

"Надійшла оновлена інформація щодо сходження лавин. Загинули ще тридцять три людини, земля їм пухом. На жаль, лавини та зсуви ґрунту несуть велику небезпеку", - говорить Реджеп Тайїп Ердоґан, президент Туреччини.