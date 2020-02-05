Києву обіцяють хуртовини та ожеледицю [ Редактировать ]
Понад сорок населених пунктів знеструмлено в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. За даними МВС 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня на час негоди до патрулювання доріг.
За прогнозами синоптиків, сьогодні й завтра на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. До пів метра снігу може випасти впродовж доби у Карпатах.
У столиці ж очікують на хуртовину та ожеледицю. Наслідки рясного снігопаду вже відчули жителі Буковини. Так, на трасі, яка веде до кордону із Румунією, у другій половині дня утворилася черга із фур.
по теме
Україну завалить снігом
В Україні оголосили штормове попередження. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони
Снігопади в Україні знеструмили десятки населених пунктів
Понад сорок населених пунктів знеструмлені в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. Наслідки рясного снігопаду сьогодні відчули на собі жителі Буковини
На Киев надвигается снегопад
На Киев надвигается снегопад. В среду утром и днем, 5 февраля, в стране ожидаются порывы северо-восточного ветра
В Україні оголосили штормове попередження
Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей
Аномальна зима в Україні: кліщі виходять на полювання за людьми
Люди після прогулянок знаходять кліщів на одязі. Втім, нині підхопити хворобу найбільше ризикують домашні улюбленці