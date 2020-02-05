Сьогодні й завтра на всій території дощі з мокрим снігом та хуртовини

Понад сорок населених пунктів знеструмлено в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. За даними МВС 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня на час негоди до патрулювання доріг.

За прогнозами синоптиків, сьогодні й завтра на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. До пів метра снігу може випасти впродовж доби у Карпатах.

У столиці ж очікують на хуртовину та ожеледицю. Наслідки рясного снігопаду вже відчули жителі Буковини. Так, на трасі, яка веде до кордону із Румунією, у другій половині дня утворилася черга із фур.