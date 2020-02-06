21-я ракетка мира по версии WTA Даяна Ястремская решила претендовать на победу в номинации "Прорыв месяца" от WTA. Голосование открылось на официальном сайте WTA.

Украинка в январе дебютировала в финале турнира категории Premier в Аделаиде, где в финале она уступила австралийке Эшли Барти.

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6 и 7 февраля Ястремская в составе сборной Украины проведет матчи "Кубка Федерации". В рейтинге WTA Даяна Ястремская занимает 26 место.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.