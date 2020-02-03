По итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2020 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с пятого места на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствуют данные списка мировой классификации, обновленные 3 февраля.

Украинская теннисистка вернулась на четвертую строчку впервые с октября прошлого года. Ее карьерным рекордом является третья позиция.

Читайте также Свитолина вошла в ТОП-5 рейтинга WTA

Свитолина покинула Australian Open-2020 на стадии третьего раунда, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах (1:6, 2:6). До этого на турнире она успела обыграть британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6).

Далее сезон для Элины продолжится на Кубке Федерации в составе сборной Украины. 6 февраля состоится поединок против Болгарии, а 7 февраля украинки встретятся с хорватками.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.