Свитолина стала четвертой ракеткой мира [ Редактировать ]
По итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2020 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с пятого места на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствуют данные списка мировой классификации, обновленные 3 февраля.
Украинская теннисистка вернулась на четвертую строчку впервые с октября прошлого года. Ее карьерным рекордом является третья позиция.
Свитолина покинула Australian Open-2020 на стадии третьего раунда, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах (1:6, 2:6). До этого на турнире она успела обыграть британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6).
Далее сезон для Элины продолжится на Кубке Федерации в составе сборной Украины. 6 февраля состоится поединок против Болгарии, а 7 февраля украинки встретятся с хорватками.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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