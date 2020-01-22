21-я ракетка мира по версии WTA Даяна Ястремская не смогла пройти второй круг крупного теннисного турнира Australian Open. Она проиграла датчанке Каролин Возняцки. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

На поединке, который проходил в Мельбурне, Даяна сошлась в противостоянии с Каролин Возняцки, которая является 36-й ракеткой мира в рейтинге WTA.

Так, в первом сете Ястремская вела со счетом 5:1, а во втором - 3:0, однако по итогу оба остались за Возняцки - 7:5, 7:5.

Примечательно, что Возняцки проводит свой последний турнир в карьере. А в карьере Ястремской это лишь второе выступление в основной сетке Australian Open. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.

Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также Украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.