В среду, 5 февраля, погода в Украине резко ухудшилась. Из-за метели и полуметрового снега объявлено штормовое предупреждение, а также похолодание до -16. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Отмечается, что с 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а вместе с тем и понижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6, в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

5 февраля в Украине будет идти сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

Такая же погода в центральных и восточных областях. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

По Киеву вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.