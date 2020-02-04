На большей территории Украины во вторник, 4 февраля, ожидаются значительные осадки. Местами объявлено штормовое предупреждение, ожидаются резкие порывы ветра, метели и снег до 40 см. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Резкое ухудшение погоды повлечет нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, осложнит работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, - говорится в сообщении.

Также 5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега.

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение - порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица; в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.