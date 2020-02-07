Непогода оставила более 200 населенных пунктов без света [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в 8 областях, а именно:
- в Одесской - 100,
- в Херсонской - 40,
- в Днепропетровской - 16,
- в Николаевской - 11,
- в Черновицкой - 11,
- в Запорожской - 9,
- в Кировоградской - 9 ,
- в Донецкой - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, погода в Украине на 7 февраля улучшится, снег и дожди прекращаются, но приходит похолодание до -10.
В частности, в западных областях сегодня переменная облачность, днем -1-4, а ночью -6-8. Впрочем, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет небольшой снег. В северных областях без осадков, переменная облачность, днем -2-4, а ночью -7-10.
Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.
А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.
В связи с такими погодными условиями, водителей призвали быть осторожными на дорогах.
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