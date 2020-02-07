В Индии девочка "окаменела" (фото) [ Редактировать ]
В Индии произошел уникальный случай. Маленькая девочка "окаменела" из-за редкой болезни. Об этом пишет Daily Mail.
Девочка из индийского района Дантевада по имени Раджешвари, которой всего семь лет, страдает от редкого кожного заболевания - ихтиоза. Из-а этого ее руки, ноги и практически всю спину покрывает некая корка, визуально похожая на камень.
Твердые волдыри в виде чешуи или коры дерева не дают девочке спокойно передвигаться или сидеть. Она все время ощущает боль и дискомфорт. А из-за отсутствия хорошей больницы, родителям приходиться возить ребенка в соседний город.
Ихтиоз не опасен для жизни, но он не лечится и больным придется жить с симптомами всю жизнь.
Ранее мы писали о другом уникальном случае. Девушка обнаружили у себя во рту ресницы. Это случилось с ней еще 10 лет назад. Именно тогда у себя на небе она заметила волоски, которые напоминали ресницы. Она стала единственно девушкой с такой аномалией.
А в Британии 2-летняя девочка превратилась в старушку из-за "болезни Бенджамина Баттона"
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