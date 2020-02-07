Після Олексія Оржеля, на питання депутатів відповідав глава уряду Олексій Гончарук. І сьогодні ж парламент продовжив розгляд у другому читанні законопроекту про запровадження в Україні ринку землі.

Вчора під час обговорення документа в Раді було гаряче - бійки, блокування трибуни. Депутати встигли розглянути 184 поправки із понад 4 тисяч. У фракції "Слуга народу" спрогнозували, що розгляд цього питання може затягнутися на кілька пленарних тижнів.