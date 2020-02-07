Користування електромережою залишиться платним - НКРЕКП [ Редактировать ]
Користування мережею електропередач залишиться платним для всіх. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг внесла зміни у так званий "Кодекс Систем передачі" - документ, який регулює відносини між оператором системи передачі - тобто, електромереж, та їхніми користувачами.
Відтак, за користування мережами електропередач сплачувати "Укренерго" матимуть усі без винятку експортери електрики. Зміни погодили в антимонопольному комітеті.
Нагадаємо, через неоднозначне трактування деяких положень Кодексу за користування системами передачі експортери заборгували близько мільярда гривень.
"Існує думка медійна, не спеціалістів, що була пільга у експортерів по оплаті. Її не було! Більше того, скажу: експортери платили, лише один експортер не платив. Підкреслюємо - ніяких пільг не було для експортерів, комісія лише внесла уточнення в Кодекс систем передачі. Експортери мають платити згідно законодавства плату за передачу. Зараз уже ніякого двоякого тлумачення не буде, треба буде платити", - заявив Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП.
по теме
В НКРЄ затвердили нові тарифи на газ для населення - експерт
Тепер споживач платить окремо за газ компанії-постачальнику, та окремо за його доставку. Фахівці кажуть, - такий підхід для споживача - більш чесний
Холодна вода в Україні коштуватиме дорожче
Холодна вода для споживачів здорожчає. Рішення про підвищення ціни вже схвалила комісія з регулювання енергетики та компослуг
Сергій Каплін пропонує прив'язати ціну на газ для населення до поточних європейських цін
Паливо для населення має коштувати значно дешевше, - вважають в Конфедерації профспілок України
Без зарплати: керівники шахтарських профспілок Львівщини оголосили безстрокове голодування
Гроші за відвантажене вугілля гірникам заборгували державні та приватні підприємства, - пояснюють в адміністрації. Коли шахтарі отримають зароблене?
Білл Ґейтс пожертвував $100 млн на розробку вакцини проти коронавірусу
Кількість жертв уханьського коронавірусу в Китаї зросла до 563 осіб. Заражених - понад 28 тисяч