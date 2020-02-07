Користування мережею електропередач залишиться платним для всіх. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг внесла зміни у так званий "Кодекс Систем передачі" - документ, який регулює відносини між оператором системи передачі - тобто, електромереж, та їхніми користувачами.

Відтак, за користування мережами електропередач сплачувати "Укренерго" матимуть усі без винятку експортери електрики. Зміни погодили в антимонопольному комітеті.

Нагадаємо, через неоднозначне трактування деяких положень Кодексу за користування системами передачі експортери заборгували близько мільярда гривень.

"Існує думка медійна, не спеціалістів, що була пільга у експортерів по оплаті. Її не було! Більше того, скажу: експортери платили, лише один експортер не платив. Підкреслюємо - ніяких пільг не було для експортерів, комісія лише внесла уточнення в Кодекс систем передачі. Експортери мають платити згідно законодавства плату за передачу. Зараз уже ніякого двоякого тлумачення не буде, треба буде платити", - заявив Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП.