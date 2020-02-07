Ускладнення від уханьського коронавірусу продовжують забирати людські життя у Китаї. Натепер кількість летальних випадків - 638. Інфікованих вірусом - 31 тисяча. Щоправда, є й оптимістичні цифри. 1604 людини одужали - їх виписали з лікарень. Останні дані про коронавірус зібрав Тарас Пилипець.

Вони не можуть залишати судно та вільно виходити з кают. Серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що опинився на двотижневому карантині поблизу японського порту Йокогама, - ширяться панічні настрої. Перевірки на коронавірус тривають надто повільно: із 3700 пасажирів за кілька днів 273 особи. У 61 людини - тест позитивний. На борту судна перебувають 25 українців. Чи захворів хтось із них, - наразі невідомо.

"Вірус виявили ще у 41 особи, ми готуємося відправити їх в лікарні Токіо та інших префектур", - повідомляє Катсонобу Като, міністр охорони здоров'я Японії.

Триває евакуація іноземців із Уханя. Своїх громадян уже вивезли Україна, Росія, Сполучені Штати, країни-члени ЄС та інші держави. Японія прийняла вже четверту групу. Літак приземлився в аеропорту в Токіо, усі пасажири пройшли медичний огляд. Попередньо, інфікованих немає.

"За чотири рейси, ми повернули більшість наших громадян з Уханя. Цього разу вивезли 119 японців. Шкода, що ми не можемо повернути тих громадян, які відмовилися від евакуації", - зазначає Йошіхіде Суга, головний секретар кабінету міністрів Японії.

Тим часом біля центральної лікарні в Ухані - гори квітів. Там прощаються з офтальмологом Лі Веньляном. Він одним із першим (ще в грудні) повідомив колег про поширення раніше невідомої недуги. Через це, його навіть затримала поліція за поширення паніки, лікаря судили і виписали догану.

"Він покинув нас, коли був так потрібен для боротьби з коронавірусом. І сам став жертвою хвороби, про яку сповістив людство. Сподіваюся, його смерть не даремна", - говорить Ліу, житель Уханю.

У супермаркетах Гонконгу - паніка... Місцеві змітають з полиць магазинів усе, що потрапляє під руку. Люди побоюються, що з часом за межі материкового Китаю припинять постачання продуктів. А виходити на вулиці стане небезпечно через заразу. Аби вберегти медиків від зараження, місцева влада запустила роботів-кур'єрів, які доставляють ліки хворим.

"Китайську" хворобу підхопив і світовий бізнес. Найбільше потерпає туризм та авіаперевезення. Так у Венеції на час традиційного карнавалу, кількість заброньованих готелів зменшилася на 20 відсотків порівняно з минулим роком. А в Центробанку Австралії заявили, що економічні збитки від спалаху коронавірусу можуть виявитися значно більшими, ніж від атипової пневмонії 2003 року.