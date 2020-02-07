В п'ятницю, 7 лютого, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель розповів про тарифи на газ та нові платіжки.

Що відбувається з тарифами? Влада каже людям, що вони знижуються. Та більшість громадян цього поки що не помітила. У деяких регіонах взагалі не ясно, що знизять. Додалася ще й плутанина з платіжками - багато хто не зрозумів, чому за газ їх декілька. Чи можете ви заспокоїти людей?

Насправді вийшла ситуація, коли основний елемент тарифу нам вдалось зменшити. Тобто через те, що підписаний транзитний договір, через те, що в нас тепла зима, через те, що в нас великі запаси підземного газосховища і вже виходимо, відповідно, на кінець зими є бульша пропозиція на ринку, а це означає - менша ціна на газ. Якщо порівняти з минулим роком, -25% - те, що нам вдалось забезпечити зниженню через такі фактори. разом з тим, є ціна на газ грудня. Вона була досить низькою. Є сезонний фактор - незначне зростання (до 8%) ціни від грудня-січня. разом з тим, якщо порівняти січень до січня - -25%.

Але є інші фактори і складові тарифу. Це териф на транспортування та розподіл. Якщо пояснювати, це є інфраструктурні складові елементу і за них треба платити, щоб інфраструктура працювала. Все ж таки, треба вкладати гроші в інфраструктуру, щоб доставити цей газ до споживачів. І це означає, що ми зменшуємо основний елемент, при тому регулятор переглянув і збільшив тарифи на розподіл.

Що відбувається з власним видобутком газу в Україні? Урядовці вже неодноразово обіцяли, що збільшення видобутку зможе повністю покрити потреби України. Однак, поки що це завдання не виконується. Хто у цьому винен? Та як це змінити, щоб наша країна справді могла забезпечувати себе газом?

Насправді, у нас також є питання до виконання програми 2020. Це була програма, яка була затверджена державною компанією "Укргазвидобування". Ми не бачимо той приріст видобутку, який був запланований, хоча була прийнято відповідні рішення і складені значні кошти. Це треба проводити дійсно аудит компанії і відповідати на питання: чому ж немає зростання, коли вкладали туди гроші? Я думаю, найближчим часом це буде. Разом з тим, зі сторони уряду, ми намагаємось давати стимули для видобутку. В січні були зареєстровані урядові законопроекти по оподаткуванню сплячих ліцензій.

Коли борги погасять? Та й взагалі, які системні рішення потрібні, щоб у вугільній галузі нарешті припинилися отакі кризи із зарплатою?

Ми зараз дійсно максимально працюємо, щоби погасити борги, але треба казати відверто: у нас кожен день збільшуються обсяги на складах вугілля, ми не спрацьовуємо вугілля, ми не використовуємо його, як товар. У нас його більше, ніж потрібно. Тепла зима, інший профіль споживання. У нас змінюється енергетика. Ми всі знаємо, що вона рухається в сторону зелених. Тому дійсно ми максимально працюємо над питанням і наступного тижня буде ще один платіж по забезпеченню боргів по заробітних платах. І ми розуміємо, яка важка і наскільки треба поважати цю працю шахтарів, проте системне рішення - це аналіз кожної шахти, яка у неї рентабельність.