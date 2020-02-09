В Киеве повысили тарифы на воду: сколько будут платить украинцы [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысили тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).
Решение было принято во время заседания комиссии 5 февраля, пишут "Украинские новости".
Как сообщается, для "Киевводоканала" тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% или на 1,34 гривны/куб. м до 11,2 гривны/куб. м.
Кроме того, был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м тариф на водоотвод.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.
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