В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысили тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Решение было принято во время заседания комиссии 5 февраля, пишут "Украинские новости".

Как сообщается, для "Киевводоканала" тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% или на 1,34 гривны/куб. м до 11,2 гривны/куб. м.

Кроме того, был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м тариф на водоотвод.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.