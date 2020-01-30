Тарифы в Украине: Кабмин снизил цену [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло, - говорится в сообщении.
Гончарук также добавил, что все необходимые механизмы для этого Правительство предоставило.
Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования, - отметил глава Кабмина.
Премьер-министр также поблагодарил местные власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова. А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.
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