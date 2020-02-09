В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020". За право представлять Украину на международном конкурсе боролись 8 из 16 участников представленных ранее участников.

В итоге, по результатам голосования судей и зрителей, в финал Нацотбора прошли трое участников - Jerry Heil, Go-A, Марина Круть.

Оценка жюри:

KRUTЬ - 8

Jerry Heil - 7

Go-A - 6

CLOUDLESS - 5

Katya Chilly - 4

гурт [O] - 3

GIO - 2

Assol - 1

Оценка зрителей:

KRUTЬ - 8

Go-A - 7

Jerry Heil - 6

CLOUDLESS - 5

GIO - 4

Katya Chilly - 3

гурт [O] - 2

Assol - 1

Ранее сообщалось, что букмекеры назвали возможного победителя "Евровидения-2020".