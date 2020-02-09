"Евровидение-2020": известны имена первых полуфиналистов (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020". За право представлять Украину на международном конкурсе боролись 8 из 16 участников представленных ранее участников.
В итоге, по результатам голосования судей и зрителей, в финал Нацотбора прошли трое участников - Jerry Heil, Go-A, Марина Круть.
Оценка жюри:
KRUTЬ - 8
Jerry Heil - 7
Go-A - 6
CLOUDLESS - 5
Katya Chilly - 4
гурт [O] - 3
GIO - 2
Assol - 1
Оценка зрителей:
KRUTЬ - 8
Go-A - 7
Jerry Heil - 6
CLOUDLESS - 5
GIO - 4
Katya Chilly - 3
гурт [O] - 2
Assol - 1
Ранее сообщалось, что букмекеры назвали возможного победителя "Евровидения-2020".
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