Евровидение-2020: букмекеры назвали возможного победителя [ Редактировать ]
12 мая в Роттердаме пройдет ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Букмекеры уже сделали прогнозы, кто может стать победителем конкурса. Об этом пишет Eurovisionworld.
Так, по их мнению, первое место может достаться итальянскому исполнителю.
"Серебро" возьмет артист из России, а третье место завоюет Швеция.
На четвертом и пятом местах, соответственно, Норвегия и Дания.
Украина, считают букмекеры, попадет в первую десятку исполнителей и окажется на девятом месте.
Фото: eurovisionworld.com
Раньше сообщалось о том, что было объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020". Им стал народный артист Украины Андрей Данилко.
А позже стало известно, что место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль
по теме
Дорофеева показала "жаркое" фото в купальнике
Известная украинская певица, известная как солистка группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева, показала новое яркое фото
Нацотбор "Евровидения-2020": стали известны имена конкурсантов
Организаторы Национального отбора "Евровидения-2020" объявили имена полуфиналистов
Сергей Бабкин впечатлил поклонников сменой имиджа
Известный украинский певец показал себя после перевоплощения
"Вы не близнецы?": Дорофеева удивила снимком с Дантесом
Известная украинская артистка, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева,показала новое фото со своим мужем Владимиром Дантесом
Скончался сын автора "Властелина колец"
Попрощался с жизнью 95-летний сын известного писателя Джона Толкина