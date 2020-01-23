12 мая в Роттердаме пройдет ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Букмекеры уже сделали прогнозы, кто может стать победителем конкурса. Об этом пишет Eurovisionworld.

Так, по их мнению, первое место может достаться итальянскому исполнителю.

"Серебро" возьмет артист из России, а третье место завоюет Швеция.

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На четвертом и пятом местах, соответственно, Норвегия и Дания.

Украина, считают букмекеры, попадет в первую десятку исполнителей и окажется на девятом месте.