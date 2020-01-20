Нацотбор "Евровидения-2020": стали известны имена конкурсантов [ Редактировать ]
Организаторы Национального отбора "Евровидения-2020" объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри. Соответствующая информация опубликована пресс-службой телеканала "СТБ".
Третьим судьей Национального отбора на Евровидение 2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хіт FM" Виталий Дроздов.
С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов:
⠀⠀ 1. Jerry Heil
⠀⠀ 2. Элина Иващенко
⠀⠀ 3. Assol
⠀⠀ 4. Fo Sho
⠀⠀ 5. GIO
⠀⠀ 6. Катя Чили
⠀⠀ 7. Марина Круть
⠀⠀ 8. Группа В
⠀⠀ 9. Go-A
⠀⠀ 10. Garna
⠀⠀ 11. Александр Порядинський
⠀⠀ 12. TVORCHI
⠀⠀ 13. MoonZoo
⠀⠀ 14. Дэвид Аксельрод
⠀⠀ 15. KHAYAT
⠀⠀ 16. Cloudless
Раньше сообщалось о том, что было объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020". Им стал народный артист Украины Андрей Данилко.
А позже стало известно, что место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль
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