Организаторы Национального отбора "Евровидения-2020" объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри. Соответствующая информация опубликована пресс-службой телеканала "СТБ".

Третьим судьей Национального отбора на Евровидение 2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хіт FM" Виталий Дроздов.



С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов:

⠀⠀ 1. Jerry Heil

⠀⠀ 2. Элина Иващенко

⠀⠀ 3. Assol

⠀⠀ 4. Fo Sho

⠀⠀ 5. GIO

⠀⠀ 6. Катя Чили

⠀⠀ 7. Марина Круть

⠀⠀ 8. Группа В

⠀⠀ 9. Go-A

⠀⠀ 10. Garna

⠀⠀ 11. Александр Порядинський

⠀⠀ 12. TVORCHI

⠀⠀ 13. MoonZoo

⠀⠀ 14. Дэвид Аксельрод

⠀⠀ 15. KHAYAT

⠀⠀ 16. Cloudless

Раньше сообщалось о том, что было объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2020". Им стал народный артист Украины Андрей Данилко.

А позже стало известно, что место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль