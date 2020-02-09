В понедельник, 10 февраля, погода в Украине изменится. Отмечается, что дожди ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра - около 12 метров в секунду. Днем в западных областях от +2 до +6 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В центре, на севере и юге от 0 до 1 градуса мороза. Холоднее всего будет на востоке страны. Там днем столбики термометра могут опуститься до 7 градусов мороза, а ночные температуры ожидаются от -11 до - 17 градусов.

Во вторник, 11 февраля, немного потеплеет. На всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге - дождь. Температура ночью на западе, в центре и на севере 0-2 градуса мороза, на востоке - минус 3- минус 5. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. Холоднее будет на востоке - от минус 1 до плюс одного.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.